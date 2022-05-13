التوسع في معدات نقل الأشجار والكنس الآلي لتطوير منظومة النظافة بالقاهرة

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير في كل المجالات ومنها الاستفادة بالأشجار والمزروعات التي يتم نقلها من مكان لآخر بسبب أعمال التطوير حيث تم نقل الأشجار لتزيين ميدان التحرير وتطويره خلال السنوات الماضية، بواسطة المعدات الحديثة.

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاستعانة بأدوات وآلات عمل تستخدم فى نقل وزراعة الأشجار والنخيل وإعادة زراعتها من أعمال التطوير التى تشهدها العاصمة حيث تستخدم تلك المعدات بواسطة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بنطاق المنطقة الجنوبية، وتضاف إلى أسطول النظافة وتستخدم عالميا في زراعة ونقل الأشجار والنخيل بكافة أرجاء القاهرة للحفاظ على الأشجار وحمايتها، حيث يتم إعادة زراعة تلك الأشجار والتي يتم نقلها من أماكن التطوير والمحاور وإعادة زراعتها في أماكن جديدة للاستفادة من الأشجار الموجودة بمحيط المحاور والجزر الجديدة والتي يتم عمل التطوير بها في قطاع زهراء المعادي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في جميع المهام.

رفع كفاءة الشوارع والميادين

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن أسطول النظافة في تطور مستمر ويتم إضافة معدات جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء الهيئة فى أعمال النظافة والتجميل والإنارة من أجل رفع كفاءة الشوارع والميادين.

وأضاف الشرشابي في تصريحات لـ «الوطن»، إن الهيئة تواصل الاستعانة بأحدث سيارات ومعدات نقل الأشجار والنخيل وإعادة زراعتها، ومؤخرا تم ضم سيارات الكنس الآلي والشفط لأسطول الهيئة من أجل تطهير الشوارع وزالة المخلفات، وخلال الفترة المقبلة سيتم إضافة معدات سيارات جديدة للكنس الآلي، وتدريب العاملين عليها.

وتابع، سيتم الاستعانة خلال الفترة المقبلة بمعدات لقص الأشجار وتهذيبها ضمن خطة تطوير منظومة النظافة من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة في الشوارع والميادين وتطوير أداء عامل النظافة خلال الفترة المقبلة.

ظاهرة الباعة الجائلين

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية والحملات المستمرة لرفع جميع التراكمات والإشغالات والتواجد الميداني الدائم بجميع الشوارع والميادين الرئيسية للتأكد من تحقيق الانضباط والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

وشن حي المعصرة برئاسة اللواء وليد المعداوى حملات نظافة على مستوى الحي من خلال رفع عدد العمال إلى 89 عاملا وتكثيف عدد المعدات لتشمل 4 لودر وعدد 2 حاوية وعدد 4 قلاب كبير وعدد 5 قلاب صغير و10 سيارات تابعة لمتعهدين بالمشاركة في تنفيذ الحملات.

أسفرت الحملة عن رفع العديد من مخلفات القمامة بشوارع حمودة وترعة الخشاب والمدرسة البحرية والموقف وشارع الترعة ودوق الجزار وشارع شريف وعلي السايس، وشارع أخر السور من الرشاح.