حملة لاستخراج جذور الأشجار من مواسير المياه في مدن القناة «صور»

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، بدء أعمال تنفيذ الحملة المكبرة لعمل المجسات علي خطوط وشبكات مواسير مياه الشرب، بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لاستخراج جذور الأشجار من المواسير، والتي كانت تسببت في انسدادها ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق وخاصة المناطق الريفية والقرية.

عصمت: جذور الأشجار تتسبب في ضعف مياه الشرب في الفردان

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، نجاح فنيي وعمال منطقة القنطرة غرب من عمل المجسات على خطوط شبكات مياه الشرب بمنطقة الفردان، وتم استخراج جذور الأشجار والتي كانت تتسبب في ضعف مياه الشرب من الوصول للقرية، كما تم عمل إحلال وتجديد لخط 400 مم الخاص بقرية الرياح، وكذلك إحلال وتجديد لخط 500 مم بمنطقة الكيلو 19، وذلك تحت أشراف المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

إصلاح كسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إصلاح عدة كسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، وتم إصلاحها فور الإبلاغ عنها وفي وقت قياسي ومنها إصلاح خط مياه قطر 10 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح خط مياه خلف مستشفي القنطرة شرق، وإصلاح خط مياه 6 بوصة بمدينة القنطرة شرق الجديدة، وإصلاح خط مياه 10 بوصة بالمنطقة الصناعية، وإصلاح خط مياه 8 بوصة بمنطقة عزبة ناصر بالقنطرة شرق، وذلك تحت إشراف مباشر من اللواء بهاء الدين محمد رئيس منطقة مياه القنطرة شرق.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم متابعة عملية ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يومياً على مدار 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، أفضل للمواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف استمرار تقديم خدمات أفضل للمواطنين.