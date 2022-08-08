مصرع 3 نساء نتيجة التدافع داخل معبد «خاتو شيامجي» في الهند

لقي 3 نساء مصرعهن وأصيب 2 آخرين، جراء تدافع المصلين في معبد «خاتو شيامجي» في سيكار على بعد نحو 115 كيلو متر من جايبور عاصمة «ولاية راجاستان»

رئيس الوزراء الهندي يعرب عن حزنه في خسائر الأرواح

وفي سياق متصل، أشارت الشرطة الهندية، إلى أن الوضع تحت السيطرة الآن، فيما أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه في خسائر الأرواح بسبب التدافع في المعبد، مضيفا في تغريدة أن أفكاره مع العائلات الثكلى.

مصرع 12 وإصابة 20 في حادث تدافع داخل ضريح

وفي 1 يناير الماضي، لقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون جراء حادث تدافع في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.