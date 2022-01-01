في أول أيام 2022.. مقتل 12 شخصا جراء حادث تدافع في مزار بالهند

في أول أيام العام الجديد، صرح مسؤول هندي لوكالة فرانس برس بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في حادث تدافع عند مزار ديني في الساعات الأولى من يوم السبت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

عدد القتلي قد يكون أعلى

وأضاف المسؤول الهندي: «قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة والصلوات المعتادة في العام الجديد».

التدافع وقع صباحا

وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث عدد القتلى، قائلا إن التدافع وقع نحو الساعة 2:45 صباحا (2115 بتوقيت جرينتش).

الحكومة تأمر بإجراء تحقيق

وقال: «أمرت الحكومة بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح شري ماتا فايشنو ديفي».

رئيس الوزراء الهندي يعرب عن حزنه

من جانبه قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقع تويتر: «حزين للغاية للخسائر في الأرواح»، مضيفا أنه على اتصال بالمسؤولين المحليين.

الضريح من أكثر المزارات الهندوسية ازدحاما

ويعد ضريح شري ماتا فايشنو ديفي أحد أكثر المزارات الهندوسية ازدحامًا في شمال الهند، حيث يزوره عشرات الآلاف لأداء الصلاة كل يوم.

حوادث التدافع تتكرر في الهند

وتتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالبا ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ضبطها.

وفي مطلع ديسمبر الماضي لقي نحو 15 هنديًا على الأقل، مصرعهم، من بينهم أحد أفراد الأمن، نتيجة إطلاق قوات الأمن الهندية النار بشكل عشوائي في ولاية «ناجالاند» شمال شرقي البلاد، معتقدين أن بعض القتلى كانوا مسلحين.

وذكر موقع قناة «روسيا اليوم»، أن قرويين غاضبين حرقوا سيارات تابعة للجيش الهندي؛ احتجاجا على مقتل عدد من المدنيين بإطلاق نار من قبل الجنود، معتقدين أنهم مسلحين بولاية «ناغالاند».

وصرح الضابط بأن اشتباكات قوات الأمن مع المتظاهرين الذين أحرقوا سيارات الجنود، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص آخرين، و جنديا، فيما أكد زعيم محلي بالولاية، نيامتو كونياك، أن القتلى من عمال مناجم الفحم.