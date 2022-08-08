مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر: انتشار الجلطات بين الشباب أصبح ظاهرة

قال الدكتور حازم عرنوس، مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر، إنّ انتشار جلطات القلب بين الشباب ظاهرة موجودة بالفعل، وأنّ هناك عوامل خطورة كانت تظهر قبل ذلك بالنسبة لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، لكن قبل نحو ست سنوات، بدأنا نرى مصابين بالجلطات من الشباب.

ظاهرة تسمى القلب الحزين أو القلب المنكسر

وأوضح مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر في لقائه ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أنّ فيروس كورونا يتسبب في مشاكل بشرايين القلب بالنسبة لمرضى السكر والقلب والضغط وكبار السن، بسبب زيادة اللزوجة في الدم، موضحا أن ضغوط الحياة حاليا تتسبب في إصابة الشباب بشكل كبير بجلطات القلب، وأن هناك ظاهرة تسمى ظاهرة القلب الحزين أو القلب المنكسر، وأيضا القلب السعيد، فالأخبار المفاجئة تتسبب في حدوث صدمة وتوقف عضلة القلب، سواء كانت أخبار حزينة أو سعيدة.

وأشار مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر إلى أن حدوث ذلك سببه زيادة هرمون الأدرينالين في الجسم، ما يتسبب في توقف عضلة القلب وبالتالي الوفاة.

العادات الغذائية السيئة تتسبب في جلطات القلب وخاصة أطعمة «الفاست فود»

وشرح مدير وحدة قسطرة القلب بمعهد ناصر، أن العادات الغذائية السيئة تتسبب في جلطات القلب وخاصة أطعمة «الفاست فود»، بسبب زيادة الدهون، وأوضح أن هذه الأطعمة ترفع نسبة الكوليسترول، ونصح بتناول الفاكهة والخضروات الطازجة يوميا، والسلطة الخضراء بشكل أساسي، والأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم مثل الموز.

وسائل التدخين الحديثة وأمراض القلب

وأوضح «عرنوس»، أن التدخين يعد سببا أساسيا في جلطات القلب التي تحتاج إلى عمليات قسطرة عاجلة، بنسبة من 40% إلى 50%، موضحا أن وسائل التدخين الحديثة «تسخين التبغ»، تسبب ضررا أيضا للمدخنين.

وأشار إلى أن هناك عدة أعراض لجلطات القلب من بينها ألم في الصدر والتعرق غير المبرر في الشتاء مثلا، والإحساس بالثقل في وسط الصدر أو تنميل الذراع والألم بالظهر مع آلام الصدر، والحرقان على الصدر، وهي أعراض يجب فور الشعور بها الذهاب للطبيب لتوقيع الكشف الطبي.