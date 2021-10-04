طبيب يوضح خطورة مضاعفات كورونا على مرضى القلب: تسبب جلطات دموية

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والأوعية الدموية، إن أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الذين يعانون من مشكلات في القلب، أكثر عرضة للمضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، دون غيرهم من الأشخاص الأصحاء أو الذين لا يعانون من أى أمراض مزمنة أخرى عند إصابتهم بكوفيد 19.

المضاعفات التي يسببها كورونا على عضلة القلب

وأوضح «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أبرز المشكلات التي يواجهها مرضى القلب عند الإصابة بفيروس كورونا ضعف عضلة القلب، التي تعاني من صعوبة ضخ الدم من القلب لباقي الجسم؛ ما يسفر عن عدم انتظام ضربات القلب، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى فشل القلب.

وأشار استشارى الأمراض القلبية والأوعية الدموية، إلى أن أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص يعانون من ضعف عضلة القلب عندما يصابون بفيروس كورونا، أن المرض يسبب تدفقا من الخلايا الملتهبة التي تؤثر سلبا على جهاز المناعة، بالإضافة لتأثيرها على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم؛ مما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

الصدمة القلبية وزيادة احتمالات الوفاة

وأضاف أن الأمر يبدو خطيرا في حالة وجود اعتلال لعضلة القلب التي يمكن أن تتأثر بفيروس كورونا، وقد يصل الأمر إلى الصدمة القلبية ويزيد من احتمالات الوفاة، بالإضافة أن الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات مزمنة حتى بعد التعافي من الإصابة بالجائحة، وتحدث هذه المضاعفات عندما تخترق كورونا خلايا القلب وتعمل الخلايا على إعادة بناء الأنسجة؛ مما يسبب تلف بعض هذه الأنسجة، التي تسبب العديد من المضاعفات على عضلة القلب.

طرق العلاج عضلة القلب

أما عن طرق علاج ضعف عضلة القلب عند الإصابة بفيروس كورونا، يكون التركيز على تحسين الأنسجة والخلايا المسؤولة عن نقل الدم من القلب لباقي أجهزة الجسم، ومنع حدوث أي مضاعفات مثل تراكم السوائل.