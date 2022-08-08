مسؤول أفغاني سابق يكشف مكان جثمان أيمن الظواهري: طالبان دفنته سرًا

صرح النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، اليوم الاثنين، عن المكان الذي دُفن فيه جثمان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي اغتالته أمريكا الأسبوع الماضي.

مكان دفن أيمن الظواهري السرى

ونشر النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، أمر الله صالح، منشورًا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيه: «طالبان دفنت جثة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ورفاقه سرًا في منطقة بانجواي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان».

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أشار «صالح» إلى أنَّ أحد الأشخاص من قندهار أرسل له بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر أيمن الظواهري ورفاقه المدفونين سرًا في منطقة بنجواي في ولاية قندهار.

مقتل تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، مقتل تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد إطلاق صاروخ من طائرة مسيرة في أثناء جلوسه في شرفة منزل اختبأ فيه في مدينة كابول الأحد الماضي، وهي ضربة كبيرة لتنظيم القاعدة بعد مقتل مؤسسه أسامة بن لادن قبل أكثر من 10 سنوات.

«بايدن»: العدالة تحققت.. ولم يعد الظواهري موجودًا

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب أصدره من شرفة البيت الأبيض، خبر مقتل الظواهري، على أيدي القوات الأمريكية، قائلاً: العدالة تحققت، ولم يعد زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي موجودًا، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

أكّد المسؤولون في حركة «طالبان» أنَّ السلطات الأفغانية لم يكن لديها علم بتواجد أيمن الظواهري في مدينة كابول، في حين لم تعثر الحركة على أي جثة في موقع الاستهداف.