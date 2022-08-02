باحث: 5 مرشحين لخلافة أيمن الظواهري في تنظيم القاعدة بينهم زوج ابنته

تساؤلات عديدة تدور حول من يخلف زعيم تنظيم القاعدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أيمن الظواهري، أمس، في غارة أمريكية على أفغانستان لطائرة دون طيار، إذ جاء خلفا لأسامة بن لادن في القاعدة.

من يخلف أيمن الظواهري؟

ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الخليفة المحتمل لـ أيمن الظواهري يمكن أن يكون سيف العدل محمد صلاح الدين، المحتجز في إيران، أو علي سيد محمد مصطفى البكري، المعروف بعبد العزيز المصري، زوج ابنة الظواهري، إلا إذا كان جرى قتله دون الإعلان عن ذلك.

وأضاف الباحث أن هناك أسماء أخرى مرشحة لخلافة الظواهري، منها خالد باطرف زعيم القاعدة بالجزيرة العربية، أو أبو عبد الكريم المصري، الزعيم البارز في حركة حرّاس الدين، أو إياد غالي، زعيم حركة نصر الإسلام بمالي.

بداية تنظيم القاعدة من الإخوان

ومن جانبه، استرجع الدكتور إبراهيم ربيع الخبير في شئون الحركات الإسلامية، تاريخ الحركات الإسلامية منذ نشأتها بداية القرن الماضي، قائلًا: «كانت الدول الاستعمارية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا لديها مجلس لإدارة العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط، وفضّلت أجهزة المخابرات البريطانية تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى تنظيم وإدارة، إذ لديهم خبراء في دراسة علم النفس والاجتماع قرروا إدارة هذه المنطقة من خلال الدين بتأسيس التنظيم الإجرامي الإخواني».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أول من أدار تنظيم القاعدة هو عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين كمال السنانيري زوج أخت سيد قطب، ثم بعد ذلك القيادي الإخوانى الفلسطيني عبدالله عزام من قطاع غزة، بعد ذلك جاء أسامة بن لادن.

من يتولى تنظيم القاعدة بعد أيمن الظواهري.

وأشار ربيع إلى أن خليفة أيمن الظواهري ليس بالضرورة تحديد شخص معين، لأن التنظيمات السرية لديها تصعيد معين، قائلا: «منين كان يتوقع أن أسامة بن لادن يخلف عبدالله عزام، إذ أن تنظيم القاعدة أداة من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية مثل تنظيم الإخوان الإرهابي، وعند انتهاء دورة جرى التخلص من أيمن الظواهري مثل أسامة بن لادن».

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي أيه» أشرفت على غارة باستخدام طائرة دون طيار، استهدفت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، البالغ من العمر 71 عامًا، في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل زعيم التنظيم المتطرف.