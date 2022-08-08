انخفاض حجم مبيعات «الزبد والسمن» المستورد 60%.. «المصري يكسب»

شهد سوق منتجات الألبان، انخفاضًا كبيرًا في حجم المبيعات خصوصًا منتجات «الزبد والسمن»، رغم اهتمام عدد كبير من المواطنين بهذه المنتجات، إذ لا يخلو أي مطبخ مصري من عبوات الزبد والسمن ولذلك يقدم «الوطن» في السطور التالية الأسعار الخاصة بهذه المنتجات الفترة الحالية، إلى جانب مدى انخفاض أو زيادة الإنتاج.

قال سامح أبو سبع، تاجر وبائع للسمن والزبد، إنَّ هناك انخفاض كبير في حجم مبيعات الزبد والسمن بنسبة 60% عن العام الماضي، خصوصًا المنتجات المستوردة ويأتي ذلك بسبب وجود معوقات ومشكلات خاصة باستيراد وتخزين منتجات الزبد والسمن، إلى جانب عدم استقرار سعر الدولار الفترة الحالية.

ارتفاع أسعار الزبد المستورد مقارنة بالمصري

وأوضح «أبو سبع» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك ارتفاع نسبي في الأسعار عن العام السابق للمنتجات المستوردة للزبدة والسمن، إذ قال إنَّ سعر الزبدة المستورد يبدأ من 130 جنيهًا ويصل إلى 170 جنيهًا في الجملة، على خلاف منتجات الزبد والسمن المصرية التي تبدأ من 120 جنيهًا وتصل إلى 135 جنيهًا.

ولفت «أبو سبع» إلى أنَّ هناك انخفاض في أسعار المنتجات المصرية مقارنة بالمستورد، كما حث المواطنين على شراء المنتج المصري، نظرًا لانخفاض سعره إلى جانب جودته المتميزة وكذلك كونه طازج ودعما وتشجيعا للصناعة المصرية، بخلاف الزبد والسمن المستورد المستخدم من عدد كبير من مصانع الحلويات بجانب الفنادق والمطاعم.

استقرار كميات إنتاج الزبد والسمن

من جهته، أشار فتحي علي بائع لمنتجات الألبان والسمن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ هناك استقرار في حجم الإنتاج الخاص بالزبدة والسمن الفترة الحالية، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير أواخر العام، نظرًا للتأثر بالأحوال الجوية، مؤكّدًا أنَّ حجم المبيعات للزبد والسمن يزداد في شهر رمضان الكريم بجانب الأعياد الموسمية.