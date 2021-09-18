كيف تعرف الزبدة الفلاحي المغشوشة من الأصلي.. «بيطري القاهرة» توضح

كشفت الدكتورة سالي الفقي، الطبيبة البيطرية بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها من خلال ربة المنزل أو أى مواطن يشتري الزبدة الفلاحي، ويريد التأكد إذا كانت سليمة أو مغشوشة، موضحة أن الزبدة الفلاحي الأصلية مصنوعة من الحليب الجاموسي أو الحليب البقري دون أي إضافات، مؤكدة أن الزبدة الجاموسي الطبيعية لونها أبيض مائل للخضار، والزبدة البقري لونها أصفر مائل للبرتقالي، وفي حالة خلط الزبدة بدقيق أو نشا أو بطاطس مسلوقة يمكن اكتشافها من خلال تقسيم كرة الزبدة إلى نصفين، ولو ظلت حافة السكين ناعمة دون أى تكتلات تكون الزبدة جيدة، وإن ظهرت تكتلات تكون مغشوشة، أو من خلال فرك قطعة صغيرة من الزبدة بالأصابع وفى حالة ترك أثر يشبه الدقيق أو تكتلت فهي مغشوشة بدقيق أو نشا.

خلط السمنة بالدقيق أو اللبن البودرة

وأشارت «الفقي»، في تقريرها أنه فى حالة خلط السمنة بالدقيق مع إضافة اللبن البودرة، يمكن اكتشافها أثناء تسييح جزء منها على النار، حيث تحدث بوادر احتراق قبل الوصول لدرجة السوى، وإذا كان ناتج التسييح للسمنة قليل فهذا دليل على غش الزبدة بالثلج المجروش، وأوضحت أن هناك حالات للغش تتمثل فى التمليح العالي للزبدة، حيث يلجأ إليه بعض التجار لغش الزبدة البلدي إذا كانت متغيرة الصفات نتيجة لفسادها، ويمكن كشف الغش في هذه الحالة بتذوق قطعة صغيرة واستحلابها داخل الفم فإذا ظهر طعم مر يعلو تدريجيا فهى فاسدة.

التذوق والرائحة يكشف حقيقة الزبدة

وتابعت، أنه يمكن اختبار الزبدة ومدى تعرضها للغش من عدمه من خلال نقاط أخرى مثل تذوق قطعة من الزبدة ولو ذابت تماما فهذا يدل على أنها أصلية، وفى حالة عدم ذوبانها بشكل كامل فهى مغشوشة وربما تكون صناعية، أيضا يمكن معرفة الزبدة من خلال رائحتها، ففي حالة وجود رائحة نفاذة فهذا يدل على وجود اضافات للزبدة، والزبدة الأصلية تظهر رائحتها بعد تسخينها على النار، وأيضا يمكن الكشف على السمنة من خلال وضع ملعقة من الزبدة في كوب ماء بارد مع التقليب من 5 إلى 10 دقائق فإذا ذابت الزبدة فى الماء واختلط لون الماء بالحليب فهى طبيعية وأصلية، وفى حالة عدم الذوبان فهى صناعية.