الغرف التجارية: زيادة أسعار منتجات الألبان للمستهلك «شائعة»

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن ما نُشر على أحد المواقع بأن هناك ارتفاعا في أسعار اللبن بمقدار 20% أمر غير صحيح، وأن الأسعار كما هى للمستهلك وسعر كيلو اللبن الجاموسي من 14 إلى 15 جنيها، والأجبان من 50 جنيها للكيلو والجبن الرومي من 80 إلى 120 جنيها للكيلو، ولا زيادة في أسعار الألبان للمستهلك.

شعبة المواد الغذائية: زيادة الأسعار غير صحيحة

وأوضح «المنوفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأنباء عن زيادة الأسعار غير صحيحة والأسعار مستقرة، بل إن هناك انخفاضا فى أسعار الأعلاف في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن إنتاج الألبان في فصل الصيف يكون أقل عن الشتاء، وهو أمر طبيعي دون تدخل بشرى، متابعا: «توافر البرسيم فى الشتاء ينتج عنه كميات أكبر من الألبان».

المنوفي: معظم معامل الألبان تغلق في فصل الصيف

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن معظم معامل الألبان وتصنيع الأجبان تغلق فى فصل الصيف بسبب انخفاض كميات الألبان والتي يترتب عليها ضعف إنتاج منتجات الألبان، لافتا إلى أن وزارة الزراعة قامت بتحصين الحيوانات مراعاة لانخفاض إنتاج الألبان ولحماية المواشي من الأمراض وتعزيز الثروة الحيوانية.