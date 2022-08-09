تحديد 5 جنيهات أجرة «التوك توك» بجهينة في سوهاج

حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، برئاسة أحمد البدري رئيس المركز، أجرة «التوك توك» داخل مدينة جهينة لتكون 5 جنيهات، وجرى البدء في تركيب الاستيكر الخاص بالأجرة المحددة على مركبات «التوك توك»، وذلك بحضور نائب رئيس المركز، ومشاركة قوة من مركز شرطة جهينة، ومسئولي المتابعة والتفتيش المالي والإداري والآلات البخارية والنقل البطيء بالوحدة المحلية.

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن من يخالف ذلك القرار والتسعيرة الجديدة من السائقين سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

إجراءات قانونية تجاه المخالفين

وأكد أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، على المواطنين وسائقي «التوك توك» الالتزام التام بالأجرة المحددة داخل المدينة، ومن يخالف ذلك سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

توعية المواطنين بعدم دفع أي مبالغ أكثر من الأجرة المحددة

كما تم توعية المواطنين من أهالي مركز جهينة غرب سوهاج، بعدم دفع أي مبالغ أكثر من الأجرة المحددة؛ مشددا على استمرار تركيب استيكرات الأجرة المحددة على جميع مركبات «التوك توك».

وفي سياق آخر، كان قد اجتمع محافظ سوهاج مع أعضاء وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، بشأن المتابعة المستمرة لكافة المشروعات، التي يجري العمل بها على أرض المحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات؛ للانتهاء منها في اسرع وقت ممكن.

كما أكد خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات الجارية بجميع القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ.