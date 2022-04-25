تحرير 11 محضرا وإعدام «ملوحة فاسدة» في حملة على أسواق جهينة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينه صباح اليوم بحملة مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية محلات الجزارة بدائرة مدينة جهينة بمحافظة سوهاج وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والتفتتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط ومراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار وجودة المنتجات والسّلع المقدمة للمواطنين ومعرفة المنشأ وتاريخ الصلاحية ومتابعة حمل الشهادة الصحية للعاملين بالمنشئات خاصة في شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

تحرير 11 محضرا للمخالفين

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا ما بين 9 محاضر عدم إعلان ومحضريين عدم حمل شهادة صحية كما تم مصادرة 7.5 كيلو ملوحة وخلال الحملة أكد أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج على ضرورة المتابعة المستمرة للاسواق ومراقبة الأسعار ومتابعة المخابز والمجازر ومحلات الجزارة والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المواد الغذائية بصفة مستمرة.

تسليم موقع إنشاء فرع البنك الأهلي المصري بمدينه جهينه

في إطار آخر تم تسليم ارض موقع إنشاء فرع البنك الأهلي المصري بمدينة جهينة بمحافظة سوهاج على مساحة 900 متر مربع بموجب محضر الاستلام والعقد المحرر بذات الشأن في ظل حضور ممثلي البنك الأهلي وممثلي الوحدة المحلية وقد أكد أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بأن الوحدة المحلية تبذل كل ما بوسعها من جهود بهدف تقديم جميع الخدمات النوعية للمواطنين وأهالي المركز بالكامل.