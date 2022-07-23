تحرير 45 محضرا تموينيا وإعدام 80 كيلو لحوم فاسدة في جهينة بسوهاج

شنت إدارة التموين بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، بإشراف محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسحر عجاج، مدير حماية المستهلك بسوهاج، حملة تموينية استهدفت أسواق ومخابز مدينة جهينة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد مخالفات المخابز البلدية ومحطات الوقود.

وأسفرت الحملة التموينة بمركز جهينة عن رصد 45 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية وأسواق المدينة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات بمعرفة إدارة تموين جهينة وبالاشتراك مع مباحث تموين سوهاج.

تحرير 30 محضرا تموينيا بجهينة

وداخل أسواق مدينة جهينة، تم تحرير 20 محضرا تموينيا لسلع غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وتم إعدام 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية ما بين عدم إعلان أسعار أو عدم صرف بونات.

إعدام 30 كيلو لحوم فاسدة

كما أسفرت الحملة في قرية عينيبس بمركز جهينة عن تحرير 6 مخالفات متنوعة داخل المخابز البلدية، منها محضرين نقص وزن ومحضر مواصفات ومحضرين عدم إعلان أسعار ومحضر عدم صرف بون، كما تم تحرير 9 محاضر مخالفات أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمين وإعدام 30 كيلو لحوم مجمدة متغيرة الخواص.