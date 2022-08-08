رئيس حزب الوفد: المواطنة مبدأ قانوني ومصدر للحقوق والالتزامات

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن المواطنة مبدأ قانوني ومصدر للحقوق والالتزامات، ونص عليها الدستور المصري في مادته الأولى، مضيفا: «نعتز ونفتخر بمواطنتنا ومصريتنا، فبالمواطنة يكون حب الوطن».

الصالون الثقافي لحزب الوفد

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الصالون الثقافي لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، الذي ينظمه لجنتا متابعة الحوار الوطني والمواطنة، للاحتفال بذكرى زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، تحت عنوان «المواطنة.. الماضي والحاضر والمستقبل»، وذلك بالمقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي.

وأشار رئيس الوفد إلى أن المواطنة كانت شعار ثورة 1919، تحت راية «عاش الهلال مع الصليب»، وهي تعني أن كل من يعيش على أرض الوطن يتمتع بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

المفاهيم الدولية

وأوضح يمامة، أنه أصبح للفرد صفة تستند للمواطنة دون أي تدخل سياسي في سيادة الدول.

ويحضر الصالون فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وعيد هيكل نائب رئيس الوفد، واللواء سفير نور والمحاسب مصطفى شحاتة عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد، وصفوت لطفي عماد إبراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة، ونخبة من رجال الدين والفكر والسياسة، منهم نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام، والشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، والدكتور محمد عفيفي الكاتب والروائي وأستاذ التاريخ الحديث، والكاتب الكبير مصطفى بكري، والقانوني الكبير نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ويديره الكاتب الصحفي والروائي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد.