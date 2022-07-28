حزب الوفد ينظم دورات تدريبية بالمجان لطلاب الثانوية العامة

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة السويس برئاسة محمد فؤاد عضو الهيئة العليا للحزب، دورات تدريبية مجانية لطلبة الثانوية العامة في الفنون والعمارة، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

دورات تدريبية لطلاب شعب الرياضيات والعلوم والأدبي

وقال رئيس اللجنة إن الدورات ستشمل شعبة الرياضيات وشعبة العلوم وشعبة الأدبي، وذلك سيكون من خلال متخصصين، مشيرًا إلى أن الدورات تقام تحت إشراف الفنان أيمن عبدالمنعم.

الحجز من خلال مقر الحزب

وأردف رئيس اللجنة بالحزب قائلا: «على من يرغب في الالتحاق بالدورات التوجه لمقر حزب الوفد 10 شارع عبدالخالق ثروت أمام مدرسة السويس الإعدادية القديمة" من الساعه الخامسة إلى الساعة العاشرة مساء».

عودة عمود رأي حزب الوفد بالجريدة

وفي سياق منفصل، أعلن حزب الوفد عودة عمود رأي الوفد بالصفحة الأولى بالجريدة اعتباراً من السبت القادم، ورأي الوفد عبارة عن عمود صحفي يتضمن رأي حزب الوفد في مختلف القضايا التي تهم المواطنين، وينشر بصدر الصفحة الأولى بالجريدة بدون توقيع.