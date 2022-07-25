«عليا الوفد»: استبعاد اللجان النوعية من انتخابات الهيئة المقبلة

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، استبعاد اللجان النوعية المتخصصة من تشكيل الجمعية العمومية، التي تنتخب الهيئة العليا المقبلة، دون حذف أو إضافة، أي أعضاء جُدد للجمعية العمومية الحالية، التي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس الماضي.

حزب الوفد

وبحسب بيان عن الحزب، أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بدء إجراءات انتخابات الهيئة العليا الجديدة في بداية سبتمبر المقبل 2022.

وقرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بناءً على مناقشات أعضاء الهيئة العليا، استمرار قراره بوقف عضوية فيصل الجمال من أمانة الصندوق والهيئة العليا، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب مع الاستعانة بمحاسبين قانونين محايدين لفحص ما هو منسوب لأمين الصندوق، الذي صدر بشأنه قرار وقف عضويته، على أن يتقدم أمين الصندوق الموقوف بالرد على ما رصده المحاسب القانوني للحزب، وتحدد لإنجاز مهام اللجنة الثلاثية، مُدة من أسبوع لأسبوعين على أقصى تقدير.

رئيس حزب الوفد

أكد رئيس الوفد، أنه بناءً على قرار اللجنة، سيتم إحالة ما هو منسوب إلى أمين الصندوق من مخالفات إلى النيابة العامة، أو إلغاء قرار الوقف، إذا ثبت أن هذه المخالفات غير صحيحة.

وتقرر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح قيادات الوفد العائدين بحكم قضائي، بعد قرارات فصلهم في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى مناصبهم في رئاسة اللجان العامة.

وأسفرت المناقشات عن تنفيذ الأحكام وقد تنازل الدكتور ياسر الهضيبي عن تنفيذ حكمه بالعودة لرئاسة اللجنة العامة لمحافظة القليوبية إلى المستشار محمد مدينة رئيس اللجنة الحالي، وتم أيضًا تنفيذ حكم الأستاذ حاتم رسلان كرئيسًا للجنة العامة لحزب الوفد في المنيا بعد تنازل اللواء إيهاب عبد العظيم الرئيس الحالي عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.وتقرر أيضًا عودة محمد حلمي سويلم لمنصبه كرئيس لـ«اللجنة» العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية، تنفيذًا للحكم القضائي.