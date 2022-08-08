تنظيم مقرأة بمسجد الحسين في ذكرى استشهاده يوم عاشوراء «صور»

تحل اليوم الاثنين العاشر من شهر الله المحرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه، والتي حدثت في موقعة كربلاء الشهيرة، وهو أيضا يوم عاشوراء الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى من فرعون.

العاشر من شهر المحرم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية بالصور زيارة مريدي ومحبي آل بيت رسول الله مسجد الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء.

وشهد مسجد الإمام الحسين إقبالاً من المصلين والزوار في صلاة الظهر، حيث تواجد المئات من المصلين في ساحة المسجد قبل الصلاة على الرغم من غلق الضريح وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمقام.

مسجد الحسين

وبالرغم من إغلاق ساحة مسجد الإمام الحسين والمقام إلا أن محبي حفيد النبي حرصوا على الصلاة في المسجد والوقوف والدعاء أمام ضريح الإمام الحسين.

وبعد الانتهاء من صلاة الظهر أقيمت المقرأة القرآنية بحضور الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق وشيخ مقرأة مسجد الإمام الحسين، وسط حلقة من قراءة القرآن الكريم واستماع زوار ومحبي الحسين إلى كتاب الله عز وجل.

وقال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم غلق ضريح مسجد الإمام الحسين بقرار من وزارة الأوقاف، وذلك مع إتاحة المسجد للصلاة أمام المصلين بشكل طبيعي، وبعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية سوف يتم فتح المقام.

وأضاف أن مقرأة مسجد الإمام الحسين للأئمة والأعضاء الرسميين تكون ظهر الاثنين من كل أسبوع، بالإضافة إلى مقرأة كل يوم جمعة، خاصة للجمهور بعد صلاة العصر.

وأوضح مكي أن المقرأة القرآنية التي أقيمت اليوم بعد صلاة الظهر ضمن المقارئ الحكومية، حيث يكون لها شيخ معين وأعضاء من وزارة الأوقاف وتقام تحت إشراف إمام المسجد.

وأشار إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين إلى أن اليوم يوم عاشوراء وهو الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، وفي حديثه عن صوم يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».

ويعد مسجد الإمام الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما في الأوقات المحببة ومنها مولد الإمام حسين وشهر رمضان.