في الساعة الأخيرة من صيام عاشوراء.. اسمع دعاء الدكتور عمر هاشم (فيديو)

نشرت صفحة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فيديو للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فضل يوم عاشوراء، حيث اختتم الفيديو بالصلاة على رسول الله وتقديم نصيحة للأمة الإسلامية، نستعرضها في التقرير التالي.

صيام يوم عاشوراء

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص صيام يوم عاشوراء وفضله، إن يوم عاشوراء من الأيام المباركة التي فضلها الله سبحانه وتعالى واستحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ضيامها وقال مبينا فضل صيام يوم عاشوراء صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.

فضل يوم عاشوراء

وتابع عضو هيئة كبار العلماء في الفيديو الذي نشرته الهيئة على صفحتها بموقع فيس بوك: انظروا إلى فضل صيام عاشوراء فكل من قدر أن يصوم يوم عاشوراء فعليه أن يصوم هذا اليوم وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجد اليهود تصوم يوم عاشوراء وسالهم قالوا هذا يوم عظيم صالح نجا الله فيه موسى ومن معه فنحن نصومه شكرا لله فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم.

نصيحة عمر هاشم في آخر يوم عاشوراء

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم قائلا: ولما قيل له إن اليهود تعظم هذا اليوم يارسول الله قال لإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فصلوات الله وسلامه عليه ياسيدي يارسول الله يارحمة ربنا المهداة ويانعمته المسداة وياخير خلق الله ويا من نحن في أمس الحاجة إلى هديك اليوم حتى نعيش أحبة.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء كلمته بنصيحة للمسلمين قال فيها: ويا أيها المسلمون في مصر وفي كل بلاد العالم توبوا إلى ربكم واصطلحوا مع ربكم كونوا أحبة ودعاء.