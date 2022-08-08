رئيس حزب مصر أكتوبر: قرار وقف إطلاق النار في غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد نجاحا كبيرا وتاريخيا للدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسي بكل كفاءة واقتدار، مؤكدة أن تدخل القاهرة حظى بتقدير دولي كبير وحالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت مديح، في بيان، أن التدخل المستمر من مصر في مثل هذه الأحداث يؤكد للعالم كله أن الدور المصري تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله بالإسراع في تنفيذ رؤية مصر من أجل إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي استمر لعقود طويلة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مساعي مصر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي هدفه الحفاظ على حياة وأرواح الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن نجاح جهود الرئيس السيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ينطلق من إيمانه بدور مصر ومسئوليتها العربية والإنسانية لأن الحفاظ على حياة الأفراد أسمى حقوق الإنسان.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت إلى أن المكانة التي تحظى بها مصر عربيا وإقليميا ودوليا في عهد الرئيس السيسي كان لها أكبر الأثر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف إطلاق النار، موضحة أن الضمانات المصرية ساهمت في موافقة الطرف الفلسطيني على وقف إطلاق النار.

فلسطين ترحب بجهود مصر في وقف العدوان

ولفتت إلى أن هناك حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية بالجهود التي بذلتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالبت مديح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.