«مصر أكتوبر»: وقف إطلاق النار في غزة تكليل لجهود مصر في هذا الملف

ثمن حزب مصر أكتوبر، جهود الدولة المصرية التي دعت كل الأطراف الفلسطينية والاسرائيلية، لوقت إطلاق النار بشكل شامل متبادل في قطاع غزة.

الهجوم الصهيوني على غزة

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن هذه الهدنة «جاءت بعد مرحلة تصعيد بين الجانبين، استمرت لعدة أيام متواصلة، دفع ثمنها ضحايا أبرياء من الشعب الفلسطيني» بحسب وصف البيان.

وأشاد الحزب، بالدور الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية بالمنطقة، فضلا عن التحركات المصرية التي تكللت بالنجاح في وقف نزيف الدم بغزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبي في الأراضي الفلسطنية.

حزب مصر أكتوبر

كما ثمن «الحزب» الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، منوها بأنه على مدار أكثر من نصف قرن والدولة المصرية لا تتوانى في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة، منها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.