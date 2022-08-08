مندوب فلسطين الأممي: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار بـ«غزة»

وجه مندوب دولة فلسطين الأممي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول التطورات في قطاع غزة، الشكر والتقدير لجمهورية الصين الشعبية، على عقدها هذه الجلسة الطارئة، للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة لميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن، موجهًا الشكر والتقدير أيضًا للإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيرلندا والنرويج، إلى جانب الصين لطلبهم عقد هذه الإحاطة بناء على الطلب الفلسطيني، كما وجه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إسرائيل تزعم لنفسها الحق في الأمن

وذكر المندوب الفلسطيني الأممي، خلال الجلسة المذاعة على شاشة «extra news»، أن إسرائيل تزعم لنفسها الحق في الأمن، وذلك في رأيهم يبرر القتل والسجن وقتل أمة بأكملها، وتدعي إسرائيل لنفسها الحق في الأمن، والذي يعلوا في رأيها عن حقنا في الحياة وفي تقرير المصير، وفي الحياة بأمن وسلامة في بيوتنا، « إسرائيل تدعي لنفسها حقًا يسموا في رأيها عن ميثاق الأمم المتحدة وقانون الانساني الدولي وحقوق الإنسان».

ما تسميه إسرائيل الحق في الأمن قد أصبح رخصة للقتل

وأوضح أن « إسرائيل تدعي لنفسها كل ما تحرمنا منها، إسرائيل دائما بصدد الدفاع عن نفسها حتى عندما تستمر في مهاجمة الشعب الفلسطيني»، موجهًا حديثة للدول المشاركة في جلسة مجلس الأمن، « إن كنت ضد العنف، لا ينبغي أن تلتمس غدرًا للعنف الاسرائيلي ولا ان تبرره ولا أن تشجعه، ما تسميه إسرائيل الحق في الأمن، قد أصبح رخصة للقتل، وينغي أن تسحب هذه الرخصة».