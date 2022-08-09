مصرع شاب وفتاة إثر حادث سير عقب حفل زفاف في الإسكندرية.. «الفرح اتحول لميتم»

حالة من الحزن تسيطر على أهالي مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عقب نبأ وفاة طالبة وشاب وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارتهم الملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية الفقي التابعة لذات المركز، أثناء عودتهم من حفل زفاف في محافظة الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: ندى صلاح عبدالحميد، 22 سنة، طالبة مقيمة كفر الدوار، ومحسن مصطفى الشيخ، 25 سنة، طالب بكلية الهندسة، وجرى حفظ الجثمانين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث

فيما أصيب كل من: عمر عصام محمد، 19 سنة، طالب بكلية الهندسة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى أحمد صبحي، 19 سنة، طالب بكلية تربية مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وجرى تداول نبأ وفاة صديقي العروسين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصيب أهالي كفر الدوار بحالة من الصدمة لاسيما أصدقائهما الذين ودعوهم قبل دقائق قليلة عقب انتهاء حفل الزفاف.

تفاصيل حادث السير

وترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات وحفظ الجثتين.

فيما نعي هشام الحفناوي المتوفين، قائلا: «الدنيا والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت أختي وبنت عمي وبنتي وحتة من قلبي ندى، وصلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد النور بالميزانية، وتوفي أخويا وصديق عمري مصطفى محسن اليوم والجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد السلام اللهم أجرنا في مصيبتنا».