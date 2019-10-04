لقى طالب جامعي مصرعه، وأصيب 4 آخرين بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء حضورهم زفة عروسين، على طريق "الجمالية-المنزلة".

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "الجمالية – المنزلة" أثناء زفة عروسين.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف، وضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين مصرع "عبد الرحمن .ا. ع"، 19 سنة، طالب جامعي، وإصابة كلآ من "حمدي . م. ا"، 18 سنة، قائد السيارة، و"محمد .ا"،18 سنة، طالب، و"خالد م. ا"، 18 سنة، طالب، و"طارق د. ع" 20 سنة، طالب.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الجمالية المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.