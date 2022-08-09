إحياء حفلات السمسمية على شاطئ بورسعيد.. رقص وغنا وحفلات زفاف

سهر أهالي بورسعيد والزائرين من مختلف المحافظات على شاطئ بورسعيد الذي شهد حفلات السمسمية والمناسبات السعيدة منها الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد بالإضافة إلى حفلات الطرب لمطربين مميزين ببورسعيد.

على أنغام السمسمية

وقال أحمد أبو صالح صاحب كافتيريا على شاطئ طريق المطار غرب بورسعيد إن حفلات السمسمية أصبحت من أساسيات السهرات على شاطئ بورسعيد وعلى أنغامها نسمع حكايات المدينة الباسلة المميزة الممتعة بالإضافة إلى الأغاني العاطفية.

ويكمل، من ضمن حفلات السمسمية يستمتع الزائرين بالرقصات المميزة، وتجد الوافدين من خارج بورسعيد يحرصون على تعليم رقصة السمسمية التي يعرفها أهالي المحافظة.

حفلات الزفاف على شاطئ بورسعيد.. بديل أرخص من القاعات المغلقة

والحاجة أم وليد تحكي، استمتع بالجلوس على الشاطئ وتعودت مع أسرتي أن أسهر في إحدى الكافتيريات المطلة على الشاطئ ومع انتشار الخدمات عليه بدأ يجذب الناس لإقامة حفلات عليه منها الزفاف وهو بديل أرخص من قاعات الأفراح ومكان مناسب في الهواء لا يسمح بانتشار الأمراض.

وتقول داليا سمير موظفة إنها تحرص على الاستمتاع بحفلات السمسمية على شاطىء بورسعيد بالإضافة إلى أنه يوجد مناطق للأطفال بها مراجيح ودراجات هوائية يقضون فيها وقتا ممتعا.

ويطالب أحمد كريم من الشرقية بتوحيد الأسعار على شاطئ بورسعيد، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الكافتيريات يغالون في الأسعار، وأوضح أنه حريص على الذهاب إلى بورسعيد والاستمتاع بالشاطئ نهارا وليلا لأن هواءه منعش بالإضافة إلى توافر أغلب الخدمات عليه، كما أنه تعلم رقصة السمسمية التي يحرص عليها الكبار والصغار.