بورسعيد تستعد لاستضافة بطولة دوري الشركات بمشاركة 22 ألف لاعب

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد، لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات، والتي تنطلق بداية الشهر المقبل، وتحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات.

دقيقة حداد على روح رئيس اتحاد الشركات

وبدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات، واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية كل الترتيبات والاستعدادات لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف، يتماشى مع التطور غير المسبوق على أرض بورسعيد في كل القطاعات، مشددا على الاستعداد الجيد لاستقبال البطولة والتنسيق بين الجهات المختصة بالإعداد والتنظيم.

وأوضح محافظ بورسعيد أن القطاع الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظرا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشٱت الرياضية وتزويدها بأحدث الاجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

مشاركة أكثر من 22 ألف لاعب

ووجه اللواء عادل الغضبان رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات بطولة دورى الشركات، والتي تضم أكثر من 22 ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية، وأكد ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل كافة الطرق ومضاعفة أعمال النظافة العامة والحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا أن المحافظة سوف توفر كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة وخروجها بشكل مشرف