«سلمى» ابنة السويس تفوز بالمركز السابع في مشروع تحدي القراءة العربي

حصلت سلمى صلاح عطا الله أحمد، الطالبة بمعهد فتيات الريان الإعدادي، بمحافظة السويس، على المركز السابع في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في مشروع تحدي القراءة العربي، وجرى تكريمها من قبل اللجنة المنظمة بحضور، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف.

30 طالبًا شاركوا في المسابقة من منطقة السويس الأزهرية

وشارك في المسابقة 30 طالبًا وطالبة من منطقة السويس الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وبحضور اللجنة التنسيقية علي مستوى المنطقة، الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة إدارة الجودة، هدى رجائي مديرة رعاية الطلاب، تامر سعد مدير الكمبيوتر التعليمي، عبدالعليم سعيد الضلع أخصائي المكتبات، سمر السيد مسؤول البوابة الإلكترونية، في فعاليات الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والعديد من قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حمادى يهنئ الطالبة الفائزة

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، عن سعادته بهذه النتيجة، موجهًا التهنئة إلى الطالبة الفائزة الطالبة سلمى صلاح عطا الله أحمد.

وأكد «حمادي»، أهمية مثل هذه المسابقات، لثقل القراءة العربي، والتي تعمل على صقل شخصية الطلاب والطالبات، وتنمية مداركهم بالقراءة في كل ما هو مفيد لهم وللمجتمع.