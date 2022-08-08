الأزهر يعلن أسماء الفائزين في مسابقة «تحدي القراءة العربي»

أعلن الأزهر الشريف، اليوم، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم السادس، في حضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة.

لجين محمد سمير تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

حصلت الطالبة لجين محمد سمير سرحان، من محافظة دمياط، على المركز الأول على مستوى الأزهر، ومن المقرر أن تمثل الطالبة الفائزة مصر والأزهر في التصفيات النهائية المقامة في دبي، كما حصلت منطقة الغربية الأزهرية على المركز الأول على مستوى المناطق.

أعربت لجين عن بالغ سعادتها بحصولها على المركز الأول، مؤكدة أن الكتب توسع المدارك، وتحافظ على العقول وأنه رغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة فإن الكتاب لا يزال مصدرها الرئيسي لكسب المعرفة.

أسماء العشرة الأوائل

وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل الفائزين بجوائز تحدي القراءة العربي في الموسم السادس، على مستوى الجمهورية

لجين محمد سمير سرحان، معهد فتيات نور الإسلام، دمياط.

دعاء محمد أبوحميدة عبدالحميد، معهد فتيات أحمد نصير، أسيوط.

نور عمر محمد إمام، معهد فتيات المرج، القاهرة.

آية محمد دربالة، معهد فتيات إيتاي البارود، البحيرة.

زينب محمد عبد السيد، معهد فتيات أحمد الزالي، الأقصر.

محمود عزت عبدالحميد، معهد بنين فرشوط، قنا.

سلمى صلاح عطالله أحمد، معهد فتيات الريان، السويس.

مها محمد السيد برهام، معهد فتيات المنصورة، الدقهلية.

مريم محمد أحمد بلابل، معهد طه شبرا، المنوفية.

أريج أشرف أبوالفتوح محمود، معهد فتيات توكل النموذجي، الغربية.