حرائق الغابات تجلي 3 آلاف شخص من منازلهم في فرنسا

أجلت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، نحو 3 آلاف شخص بسبب استمرار حرائق الغابات في «موستويجول» بإقليم أفيرون الفرنسي التابع لمنطقة بيرينه الوسطى.

إجلاء 3 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا

وبحسب قناة «فرانس إنفو تي في» الإخبارية الفرنسية، ذكرت سلطات إقليم أفيرون، أنّ 1200 شخص تم إيوائهم في الصالات الرياضية والقاعات المجتمعية، وتم إيواء الآخرين لدى أقاربهم.

وأوضحت أنّ حرائق الغابات التي اندلعت أمس الإثنين في بلدة «ماسيجروس كوسيس جورجيس» بإقليم لوزار جنوبي شرق فرنسا، امتدت إلى إقليم أفيرون، ولم تخلّف الحرائق ضحايا أو إصابات حتى اللحظة.

خسائر حرائق الغابات فى فرنسا

وأضافت القناة أنّ الحرائق دمرت 700 هكتار من الغطاء النباتي ثلاثة أرباعها في إقليم أفيرون، ووصل على أعتاب بلدة «موستويجولس»، التي تم إخلاؤها، مشيرة إلى حشد 600 من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق، إضافة إلى وسائل جوية إضافية و3 طائرات من إقليم جارد.