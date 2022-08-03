أفاد موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، وجود إصابات بانفجار غير محدد في مصنع ببلدة بيرجيراك جنوب غرب فرنسا، دون ذكر أي تفاصيل عن أسباب الانفجار أو الحادث الواقع في جنوب البلاد.

حرائق الغابات

وشهدت فرنسا الفترة الماضية موجة حر شديدة، أدت إلى نشوب حرائق في جنوب البلاد، كان آخرها في يوليو الماضي عندما التهم حريق ما يقرب من 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند.

وقالت السلطات الفرنسية في بيان لها إنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من المنطقة المتضررة، بعد الدفع بأكثر من ألف عامل في مجال الإنقاذ والإطفاء.