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بروتوكول تعاون بين «الدواء المصرية» والتأمين الصحي لرفع كفاءة العاملين

تنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلانية والدوائية

كتب:

مريم الخطري
12:39 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
جانب من توقيع البرتوكول

جانب من توقيع البرتوكول

وقّعت هيئة الدواء المصرية، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، لتعزيز الاستفادة من الخدمات المُقدمة من الهيئتين، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.

قام بالتوقيع كل من الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

تنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلانية والدوائية

ويتيح البروتوكول توفير هيئة الدواء المصرية لما يمكن إتاحته من معلومات متعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية لهيئة التأمين الصحي الشامل، والتعاون في مجال حوكمة وتنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلانية والدوائية والدراسات البحثية، وإطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالي الصحة والدواء، إلى جانب تبادل الخبرات بين الطرفين في ضوء توجه الدولة للاستثمار في المواد البشرية، ورفع كفاءة العاملين في الهيئتين، وذلك عن طريق حضور ورش العمل والدورات التدريبية المنظمة من الطرفين.

هيئة الدواء تدعم المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل

يأتي ذلك في ضوء دعم هيئة الدواء المصرية للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع، كذلك التنسيق الدائم وتبادل الخبرات والمعارف مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة العاملة في المجال الصحي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.