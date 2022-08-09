5 وحدات جديدة تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المحافظات الأولى في المنظومة، وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بإجمالي 12 وحدة صحية موزعة على كل مدن المحافظة.

أضاف «رخا»، في تصريح خاص للوطن اليوم الثلاثاء، أنه جرى تجهيز 12 مركزًا طبيًا للمنظومة تغطي المدن وبعض الوديان والتجمعات البدوية وهي أبو صوير، مستشفى رأس سدر، المركز الطبي بقرية الجبيل، الزهراء، المركز الحضري بشرم الشيخ، طابا، نويبع، دهب، ومستشفى سانت كاترين.

5 وحدات جديدة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى إضافة 5 وحدات جديدة كمرحلة ثانية لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وهي الرعاية الصحية الشاملة بالطور، المركز الطبي بالوادي في مدينة الطور، وادي غرندل بمدينة ابوزنيمة ، وادي الطر بمدينة ابودريس، الكيلو 9 أبورديس.

وقال إنه يجري الآن فحص هذه الوحدات قبل بدء المنظومة، موضحًا أن إجمالي المسجلين في منظومة التأمين الصحي بالمحافظة حوالي 95% من إجمالي عدد السكان.

مستشفى الطور العام

وأكد أن الأعمال الإنشائية انتهت الخاصة بمستشفى الطور الجديد ويجري الآن وضع التكييف المركزي يليه عمليات الفرش وتركيب الأجهزة.

وتابع أن المستشفى سوف يفتتح بنهاية هذا العام ليقدم خدمة طبية متميزة لأبناء مدينة الطور بعد أن جرى إخلاء المستشفى القديم.

وقال إن العيادات الخارجية لمستشفى الطور العام مازالت تتلقى أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة التمريض بطور سيناء.