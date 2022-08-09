نوكيا تغازل المصريين بطرح منتجاتها القديمة.. وتجار: نجاحها مرهون بشروط

رحب تجار الهواتف المحمولة في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، بقرار شركة «نوكيا» بتصنيع هواتفها فى السوق المصري، نظرا لارتباط المصريين الوثيق بهواتفها القديمة التي حققت نجاحات كبيرة في العقد الأول من الألفية الحالية.

وقال مؤمن حسين، أحد تجار الهاتف المحمول، إن نوكيا لديها فرصة كبيرة لإعادة تواجدها في السوق المصري كما كانت عليه مسبقا، وذلك إذا قامت الشركة باعادة تصنيع هواتفها التي حققت نجاحات كبيرة في المبيعات بإمكانات حديثة، موضحا أن سعرها سيكون أيضا منافسا لأسعار العلامات الأخرى.

نجاحات متوقعة بشروط

وأشار «حسين» إلى أنه إذا نجحت الشركة في طرح طرازات حديثة من هاتفها «N70»، وهاتف «6610» الأشهر على الإطلاق، وهاتف «3310»، والهاتف المشهور بـ«الدمعة 6600»، فإنها ستحقق نجاحات كبيرة، خاصة أن هذه الهواتف مرتبطة بسنوات طويلة بذكريات مع المصريين.

من جانبه، قال محمد طلعت عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار نوكيا بالتصنيع يأتي بعدما هيأت الدولة المناخ الداعم لنمو استثمارات الشركات العالمية فى مصر، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتصنيع داخل مصانع مصرية لنقل المعرفة والخبرات وتوطين صناعة الإلكترونيات.

قرار محفوف بالمخاطر

وأشار «طلعت» إلى أن فكرة طرح هواتف نوكيا القديمة بشكل جديد قرار محفوف بالمخاطر، نظرا لبحث الناس عن الأشكال الجديدة، ولكن قد تنجح الشركة في هذا إذا استطاعت أن تقدم الهواتف بأسعار منافسة وجودة عالية.

ووقعت شركة «اتش إم دي» العالمية المالكة للعلامة التجارية «Nokia»، وشركة «اتصال للصناعات المتطورة EAI» في مصر، بروتوكول تعاون بهدف تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية «Feature Phone» وهواتف ذكية «Smart Phone»، وذلك خلال العام الجاري مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.