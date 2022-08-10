«الديجيتال» توسع حصتها في سوق الساعات.. وتجار: الأسعار حتى 20 ألف جنيه

انتشرت أنواع عديدة من الساعات في الأسواق نظرا لتلقيها اهتماما كبيرا من جميع الفئات بجانب شكلها الجذاب للعديد من الأشخاص، وتعد من أبرز الهدايا التي يتم تقديمها في كثير من المناسبات الشخصية، وفي جولة لـ«الوطن» بحي مصر الجديدة والعتبة بمحافظة القاهرة، نعرض العديد من أسعار الساعات ومدى جودتها وفقا لعدد من تجار ووكلاء العلامات التجارية.

«عشري»: استقرار كبير بمبيعات جميع أنواع الساعات

يقول مؤمن عشري، أحد تجار الساعات بحى مصر الجديدة، إن هناك استقرار كبير في حجم المبيعات الخاصة بجميع أنواع الساعات في الفترة الماضية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا طفيفا في حركة البيع خصوصا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، موضحا أن هناك ارتفاع كبير فى أسعار الساعات «الأصلية» والفرز الأول منذ أكثر من شهر.

ارتفاع أسعار الساعات

وأضاف «عشري» في تصريحات لـ«الوطن» أن متوسط أسعار ساعات الفرز الأول في السوق تبدأ من 1000 جنيه حتى 5500 جنيه، بجانب الساعات الأصلية التي تبدأ أسعارها من 1500 جنيه حتى 20 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسباب هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار بجانب عدد من المعوقات التي تظهر عند استيراد المنتج من الخارج، مؤكدا على أن هذه الساعات تستحق هذه الأسعار نظرا لجودتها المتميزة.

وأشار التاجر إلى أن هناك طلب من قبل الأشخاص على ساعات الفرز الأول بجميع أنواعها وخصوصا «الروليكس والهوبلت»، على عكس الساعات الأصلية التي يهتم بها عدد قليل من الأشخاص نظرا لسعرها المرتفع.

أسعار ساعات مخفضة بالعتبة

من جانبه قال طارق المزلاوي أحد تجار الساعات في منطقة العتبة، إن هناك الكثير من الناس يهتمون بشراء الساعات الذكية، مؤكدا أنها سيكون لها انتشار كبير في المستقبل القريب، حيث تبدأ أسعار تلك الساعات من 200 جنيه.

وأوضح «المزلاوي» أن هناك أنواع ساعات متعددة بأسعار مميزة وبجودة مرتفعة نسبيا منتشرة فى الأسواق تبدأ من 30 جنيها حتى 180 جنيها، منوها على أن هذه الساعات يتوقف عمرها على حسن استهلاك المستخدم فقط.