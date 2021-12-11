محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يهديه ساعات ثمينة في حفله بالعراق

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا ناجحا مساء أمس الجمعة، على خشبة مسرح مدينة بغداد بدولة العراق، تضمَّن الكثير من العروض الفنية المعروف بها رمضان وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

الجمهور يلقي محمد رمضان بعدد من الساعات

ولكن كان الملفت للانتباه في الحفل هو إهداء الجمهور العراقي محمد رمضان عددا من الساعات، وذلك من خلال إلقائهم هذه الساعات الثمينة عليه أثناء تواجده على خشبة المسرح، وكشف عن هذا الأمر من خلال فيديو نشره عبر خاصية ستوري عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام.

وظهر رمضان خلال الفيديو وهو يمسك بيده عددا من الساعات ويدعو الله قائلا «كفاية متبسطهاش أكتر من كدا يا رب» وبعدها يستمر الجمهور في إلقائه بعدد من الساعات الأخرى.

محمد رمضان يُقبِّل يد فتاة

ليس هذا فحسب ولكن حفلة رمضان مساء أمس كانت مليئة باللقطات، حيث أنه كان أيضا من ضمن اللقطات المميزة هى تقديم فتاة من الجمهور بوكيه ورد لرمضان على الاستيدج، وبالفعل أخذه منها ولكنه أصر على تقبيل يدها وكشف عن هذا الأمر أيضا من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قدم خلال حفله مساء أمس في العراق عددا من أغانيه المميزة كان من بينها «يا حبيبي، ونمبر وان، ومافيا».

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، والذي شارك فيه بجانب سمية الخشاب وسيد رجب وتارا عماد وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول وصبري فواز ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.