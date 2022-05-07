جنون أسعار الذهب في السوق المصري.. ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟

ارتفاع غير مسبوق شهده المعدن الأصفر اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية، ما جعل الكثيرين من رواد «السوشيال ميديا» يستخدمون عبارة جنون أسعار الذهب، خاصة بعد أن تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه، فماذا حدث للمعدن النفيس خلال الساعات الأخيرة.

منشور يؤكد وقف البيع والشراء بسبب جنون أسعار الذهب

وفي منشور جرى تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الشركات ادعت أنها متخصصة في صناعة المشغولات الذهبية، أكدت وقف عمليات البيع والشراء للمشغولات الذهبية بسبب جنون أسعار الذهب وعدم وجود آليات محددة لتحديد سعر المعدن النفيس.

وأضاف المنشور، أن حركة البيع والشراء ستعود بعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

شعبة الذهب تنفي

بعدها بساعات قليلة، أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعدن الثمينة بالغرف التجارية بيانًا مشتركًا ينفي وقف تداول المشغولات الذهبية في المحلات المختلفة.

وشددت على أن الشركة المنسوب إليها المنشور وهمية فهي ليست مسجلة لدي الشعبتين وغير معروفة، محذرة من تداول تلك الشائعات التي تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري.

وأكدت على أن تلك الشائعات تهدف إلى إحداث حالة من الاضطراب داخل سوق المشغولات الذهبية، مضيفًا أن ما جاء بالمنشور الذي جرى تداوله من رواد السوشيال ميديا حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، إذ أن سعر الذهب موحد عالميًا، ويخضع لآليات العرض والطلب ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم

وكان سعر المعدن النفيس شهد ارتفاعًا كبيرًا يقدر بنحو 70 جنيهًا، إذ سجلت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1366 جنيهات للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18، للبيع 1024 جنيها، وللشراء 1041 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.