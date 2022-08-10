وفرة الإنتاج تهبط بأسعار الدهانات.. وتجار: انتعاش المبيعات صيفا

تراجعت أسعار الدهانات مؤخرا بسبب الوفرة الإنتاجية للسلعة في السوق المحلية، ليتراوح سعر علبة الدهانات الخارجية بين 150 و500 جنيه والتي تكفي لتجديد طلاء حجرة بمساحة متوسطة.

وأجرت «الوطن»، جولة بحي العتبة في القاهرة، إذ تبين استقرار الأسعار في جميع المحال والمعارض، وسط إقبال كبير من الجمهور على شراء الدهانات الخارجية للجدران والتي تنوعت بين اللامعة والمطفية أو «المطاط» و«الزيت»، بجانب أنواع أخرى أقل شهرة وانتشاراً.

«عصام»: انخفاض أسعار الدهانات في مصر 10% في أقل من شهرين

من جانبه، قال المهندس ماجد عصام، صاحب محل مواد طلاء الجدران والدهانات، إنَّ أسعار الدهانات والخامات الخاصة بالطلاء في مصر بدأت في التراجع على مدار الشهرين الماضيين تدريجياً بنسبة وصلت إلى 10%، وذلك لجميع الأصناف المعروضة في السوق المحلية.

الدهانات الشعبية للمساحات المتوسطة تبدأ من 150 جنيها للعلبة

وأضاف «عصام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الإقبال حالياً في موسم الصيف أكثر على الدهانات الخارجية نظراً لرغبة الكثير من الأسر المصرية في تغيير أو تحديث طلاء الجدران بألوان عصرية، كاشفاً أنَّ متوسط دهان الحجرة بمساحة متوسطة تبدأ من 150 جنيهًا «علبة واحدة وش خارجي»، وتصل إلى 500 جنيه للخامات الأعلى.

تاجر: تفاوت أسعار الدهانات الخارجية وفقاً للخامة والسُمك

من جهته، قال محمد الدمنهوري، تاجر دهانات، إنّ أسعارها تتفاوت، وبالتالي تكلفة طلاء جدران المنازل، تتوقف على جودة الخامات والمساحات وسُمك الطلاء، وهناك العديد من أنواع الطلاء مثل المطفي واللامع والزيتي، مؤكداً أنَّ الأسعار موحدة في السوق المصرية.

وتوقع «الدمنهوري»، مزيد من تراجع أسعار الدهانات في مصر خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أنَّ أنواع الطلاء المستوردة الأكثر إقبالاً من المستهلكين.