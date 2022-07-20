أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء.. طن حديد عز يسجل 18 ألفا و170 جنيها

تذبذب ملحوظ شهدته أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، إذ تتغير يوما بعد يوم، لذا يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر الحديد والأسمنت، خاصة بعد قرار عودة البناء مع بعض الضوابط في المدن والقرى المختلفة.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار مواد البناء اليوم، وفقا لما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار مواد البناء اليوم

وجاءت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 18.170 جنيها تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد بشاي إلى 18.100 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب بسعر 18.070 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم 18.070 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال إلى 17.800 جنيه للطن.

حديد سرحان بسعر 17 ألف جنيه للطن.

حديد عطية بسعر 18 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري 18 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 18.070 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء الموافق 20 يوليو 2022، جاءت كما يلي:

أسمنت وادي النيل 1170 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت العربية المسلح إلى 1178 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت النصر نحو 1200 جنيه للطن.

وصل سعر أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1200 جنيه للطن.

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن.

وصل سعر أسمنت السويس اليوم إلى 1260 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت السويدي اليوم إلى 1205 جنيهات للطن.