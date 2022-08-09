سؤال «برلماني» يحذر من ضياع مليارات الجنيهات في بحيرة إدكو

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، من استمرار تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في تشغيل محطة صرف صحي بمركز إدكو بالبحيرة، الذى كلف الدولة ملايين الجنيهات، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لوقف إهدار المال العام داخل محطة الصرف الصحي بمركز إدكو بالبحيرة.

وقال النائب محمد زين فى سؤاله البرلماني: إن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، تم الانتهاء منه بالكامل، وهو عبارة عن «محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/ يوم- محطة رفع- شبكات انحدار بطول 22كم/ ط- خط طرد بطول 1.2كم/ ط»، بتكلفة إجمالية 60 مليون قبل ارتقاع الأسعار، وحتى الآن لم يتم تشغيله بحجة تلوث مياه البحيرة.

تعنت هيئة الثروة السمكية لتشغيل بحيرة إدكو

وشدد النائب محمد زين الدين، على أن هيئة الثروة السمكية التي سبق ووافقت على بدء العمل بالمشروع، والآن ترفض التشغيل النهائي، علما بأن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي تلوث البحيرة، من خلال محطات المعالجة.

وقال: في الوقت الذي ترفض فيه هيئة الثروة السمكية صرف المحطة في البحيرة، بالرغم من معالجتها، بعد اكتمال المشروع، فما يتم حاليا هو الصرف بشكل مباشر في البحيرة.

وأكد زين الدين، أنه سبق وجرى مناقشة طلب إحاطة في هذا الشأن داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت التوصية بضرورة موافقة هيئة الثروة السمكية على تشغيل المحطة، إلا أن هناك إصرارا على إهدار المال العام ووقف التشغيل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تشغيل المحطة يحافظ على البحيرة من التلوث، لأن الصب سيكون بعد المعالجة على عكس ما يحدث الآن.

وأوضح النائب أن توصيات لجنة الإسكان تضمنت إلزام هيئة الثروة السمكية بإعطاء تصريح نهائي ودائم على صرف السيب النهائى مباشرة على البحيرة في حال نجاح وتطابق 3 عينات متتالية ناتج المحطة والمواصفات المعمول بها فى هذا الشأن.

مطلب برلمانى بإنقاذ الحكومة لبحيرة إدكو

وشدد عضو مجلس النواب على رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لمواجهة تعنت هيئة الثروة السمكية في وقف مشروع يمثل أهمية كبيرة لأهالي إدكو، لافتا إلى أن تشغيله يساهم في الحد من إهدار المال العام، قائلا: تكلفة إنشاء مشروع مماثل له تتجاوز المليار جنيه، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الخزانة العامة للدولة.