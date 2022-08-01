«القصير»: وزارة الزراعة أنتجت 148 ألف طن تقاوي لأول مرة في تاريخها

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، بشأن وضع رؤية للمحاصيل الاستيراتيجية خلال الموسم الجديد.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الزراعات التعاقدية للموسم الجديد، وفي إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة، والمعتمدة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.

‏وقال القصير، إن وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخها أنتجت 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان.

كما وجه وزير الزراعة، بتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين، مع التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، حتى تكون نماذج تحتذى، وتكثيف آليات الإرشاد واستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.