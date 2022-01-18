رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية: إنتاجنا زاد على مليوني طن في 2021

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إنه منذ 30 عامًا كان إنتاج الثروة السمكية 60 ألف طن ولكن حاليا أصبح أكثر من مليوني طن في عام 2021، لافتا إلى أنه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم كان إنتاج مصر مليونا و400 ألف طن فقط.

نصيب الفرد من البروتين الحيواني

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني يجب أن يكون 21 كيلو جرامًا في العام بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومصر نصيب الفرد فيها حاليًا 20.5 كيلو جرام ولكن في عام 2016 كان نصيب الفرد 16 كيلو جرامًا فقط.

قانون جديد للثروة السمكية

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن المليوني طن تخرج من المسطحات المائية من النيل والبحيرات والبحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس وتم زيادة كفاءة البحيرات بحسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم زيادة الإنتاج السمكي في ظل القانون الجديد لحماية الثروة السمكية الذي يطبق عقوبات شديدة على من يصطاد بشكل جائر أو الصيد بالزريعة مبينا أن مصر اتجهت للاستزراع السمكي وهذا سيكون له نتائج كبيرة الفترة المقبلة لأنه مشروع قومي هام يعود بالنفع على الناتج القومي المصري.