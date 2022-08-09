عاجل.. بيلاروسيا تسجل أول إصابة بمتحور «أوميكرون نينجا» الخامس

أعلنت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحو «أوميكرون نينجا» في العاصمة مينسك.

بيلاروسيا تسجل أول إصابة بمتحوو «أوميكرون النينجا»

وبحسب وكالة أنباء مينسك البيلاروسية، فإن الحالة المصابة رُصدت في العاصمة البيلاروسية، وتم تأكيدها مخبريا بأنها من نوع «أوميكرون نينجا» أو سلالة «أوميكرون 4/5»، وهي السلالة الخامسة من متحور أوميكرون القادم من جنوب إفريقيا.

إجراءات احترازية ضد «أوميكرون النينجا»

وأشارت الوكالة إلى أنّ الأطباء في العاصمة البيلاروسية ينصحون بالحصول على اللقاح أو إعادة التطعيم قبل أن يبدأ موسم انتشار العدوى الجديد في الخريف.