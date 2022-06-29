«نيويورك تايمز»: متغيران فرعيان من أوميكرون شكلا 52% من إصابات كورونا

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن المتغيرين الفرعيين BA.4 وBA.5 المتحورين من المتغير «أوميكرون» هما المهيمنان في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض، وذلك بعد أقل من ستة أشهر منذ اكتشافهما لأول مرة في جنوب إفريقيا، بينما تدرس الحكومة الفيدرالية تقديم جرعة معززة خاصة بـ«أوميكرون» للبالغين في الخريف.

المتغيران الفرعيان من أوميكرون ينتشران بسرعة

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أنه استمرارًا لانتشارهما السرعة عبر الولايات المتحدة، أصبحت متغيرات «أوميكرون» الفرعية المعروفة باسم BA.4 وBA.5 مهيمنة بين حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتقديرات جديدة، صادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتابعت أنه اعتبارًا من الأسبوع الماضي، شكل المتغير BA.4 نحو 15.7% من الحالات الجديدة، وBA.5 نحو 36.6%، وبذلك يمثل المتغيران نحو 52% من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة، وهي الأرقام التي قال الخبراء إنها سترتفع في الأسابيع المقبلة.

المطالبة بجرعة معززة محدثة

جاء ذلك في الوقت الذي أوصت فيه لجنة من الخبراء، بضرورة أن تخطط إدارة الغذاء والدواء، لتقديم جرعة معززة محدثة من لقاحات فيروس كورونا التي تستهدف شكلاً من أشكال المتغير أوميكرون، على الرغم من أن الفيروس قد يتطور مرة أخرى بحلول الخريف.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في أقل من ستة أشهر منذ اكتشاف المتغيرين BA.4 وBA.5 لأول مرة في جنوب إفريقيا ، ظهر أن المتغيرين الفرعيين في الولايات المتحدة قد تجاوزا اثنين من متغيرات أوميكرون السابقة، بما في ذلك BA.2، الذي كان النسخة السائدة لفترة من الوقت بهذا الربيع، أما المتغير الآخر، BA.2.12.1، فقد كان مهيمنا وحده اعتبارًا من الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض، وخلال فصل الشتاء.

وأدى شكل وانتشار «أوميكرون» الذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عدد الحالات، وقبل ذلك، كان متغير دلتا هو السائد في الولايات المتحدة منذ أوائل الصيف.