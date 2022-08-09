معلومات عن ضحية القتل في الشرقية: طالبة إعلام واسمها «سلمى»

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل فتاة على يد شاب في منطقة الحلقة بمدينة الزقازيق، عن جريمة بشعة أعادت للأذهان بعض الوقائع المؤلمة التي شهدتها الأيام الماضية.

واتضح أن الفتاة المجني عليها تدعى «سلمى»، طالبة في طلية الإعلام، انقض عليها المتهم في وضوح النهار، ونفذ جريمته في مدخل أحد العقارات بشارع المنتزه.

وتحدث المتهم في أول اعترافاته أمام رجال الأمن، عند سؤاله عن سبب قتله للسيدة بتلك الطريقة الوحشية، قائلًا إنها دوافع شخصية بسبب خلافات بينهما، جعلته يقتلها بدم بارد، منذ قليل.

مقتل فتاة في الشارع بالزقازيق على يد شاب

أمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في مسرح جريمة قتل فتاة أمام محكمة الزقازيق، وذلك بعد أن أقدم أحد الشباب على طعنها عدة طعنات متفرقة بالجسد.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع جريمة قتل بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة الواقعة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تشهد المنطقة وجود أمني مكثف.