شاهد عيان على حادث محكمة الزقازيق اليوم: «جريمة نيرة اتكررت قدامي»

قال «عادل.س»، شاهد عيان على حادث محكمة الزقازيق، اليوم، إنه رأى واقعة مقتل سيدة على يد شاب بطريقة وحشية أمام المارة في وضح النهار، في منطقة الحلقة بالقرب من محكمة الزقازيق.

جريمة بشعة في الشرقية

وأضاف شاهد العيان، الذي تواجد في محيط واقعة حادث محكمة الزقازيق اليوم، «حادث محمد عادل ونيرة أشرف اتكرر قدام عيني من شوية»، موضحًا أنّ ما حدث كان أمام المارة يعيد للأذهان جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي مر عليها ما يقرب من شهرين.

وتابع: «المرة دي أنا شوفت بعيني ماحدش قال لي».

حادث محكمة الزقازيق اليوم

وشهدت محافظة الشرقية جريمة بشعة، منذ قليل، بعدما لقت فتاة مصرعها على يد شاب، سدد لها ضربات بآلة حادة أصاباتها بجرح طعني، في وسط النهار وأمام المارة، بجوار محكمة الزقازيق، ما جعل الكثيرون يتساءلون عن تفاصيل حادث مقتل فتاة محكمة الزقازيق بالشرقية.