أمين الفتوى: الارتباط الشرطي بـ«الله» يفسد الحياة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يتعامل مع الله عز وجل بمبدأ الارتباط الشرطي، وهذه طريقة خاطئة، أي من الممكن أن يغضبوا من الله عز وجل بسبب عدم تحقيق أمنية طلبوها، مضيفا «هؤلاء لا يجب اتهامهم بنقص الإيمان، وإنما لا بد من تحليل الموقف بهدوء، وعدم كيل الاتهامات للناس».

لا يجب اتهام هؤلاء بنقص الإيمان

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُعرض على شاشة التليفزيون المصري، أن البعض قد يحزن وينفعل وقد يصل لدرجة الشك في الله عز وجل، رغم أن سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني»، لكن الارتباط الشرطي أفسد الدنيا، «لدرجة إن الشخص يشك في أن الله يسمعه وحابب ذكره له، وبيقعد يقول ربنا مش بيستجيب ليا ليه؟».

أمد العطاء وإلحاح في الدعاء

وأوضح أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء، فالله ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، وليس فيما تختاره لنفسك، والوقت الذي يريده لا الذي تريده، «ربنا هيحققك لك أحسن حاجة تسعدك وتصلح لك، ربنا استجاب لك في الوقت الأحسن لك، وتكتشف إن لو ربنا استجاب لك وقتها كنت ضيعت».