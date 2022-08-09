«علام»: دار الإفتاء أول مؤسسة دينية تنشئ حسابا على «تيك توك»

شهدت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، زيارة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وذلك من أجل الوقوف، على المكان الذي خصصه اللواء عبد المجيد صقر، لإنشاء فرع لدار الإفتاء، بمحافظة السويس؛ لمساعدة الأسر على حل المشكلات المتعلقة بالإفتاء.

«علام»: دار الإفتاء من أوائل المؤسسات الدينية في مصر المتواجدة على السوشيال ميديا

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن موقع دار الإفتاء على تطبيق «فيس بوك» يشهد 30 مليون متفاعل أسبوعياً، وهناك نقاش مستمر للأفكار التي نعرضها في إطار الفكر الوسطي الأصيل.

وأوضح، أن دار الإفتاء من أوائل المؤسسات الدينية في مصر التي حرصت على التواجد الفعال على السوشيال ميديا، وكانت أول مؤسسة تنشئ حسابا على تطبيق «تيك توك».

الزيارة تهدف لإنشاء فرع دار إفتاء بمحافظة السويس

واستقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية ومسؤولي المنطقة الأزهرية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وتابع «علام»: «الزيارة تهدف لإنشاء فرع لدار الإفتاء والوقوف على المكان الذي تم اختياره لهذا الغرض»، موضحا «فرع السويس سيتضمن إدارة هامة معنية بتحقيق السلام الاجتماعي في الأسرة المصرية، وتضم متخصصين في علوم الشريعة بالتعاون مع جامعة السويس وأساتذة الاجتماع وعلم النفس، كما سيكون الفرع ثمرة للجهود التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا ونقطة تحول في الخطاب الديني على مستوى السويس وعلى مستوى مدن القناة، ونقطة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية».

محافظ السويس: إنشاء فرع لدار الإفتاء في السويس سيقي ويجنب الأسر مشكلات كثيرة

وأكد «صقر»، أن إنشاء فرع لدار الإفتاء في السويس سيقي ويجنب الأسر في المحافظة عدة مشكلات، في ظل التأثير السلبي للسوشيال ميديا والعناصر المؤثرة.

وتابع، أن وجود دار الإفتاء في القاهرة فقط بالشكل الذي كانت عليه، يمنع بقية المحافظات من الخير الذي يمكن أن تقدمه لهم فضلا عن عامل الوقت والانتقال والزمن الذي حال دون توجه الكثيرين لدار الإفتاء.