أمير قطر يعرب عن تقديره العميق لجهود مصر في إعادة الهدوء لقطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

دفع آليات التشاور بشأن مجمل القضايا

وأكد الرئيس الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير، وجرى التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حاليا أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

وأعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما جرى بحث بعض الموضوعات، في إطار علاقات التعاون الثنائي، إذ ثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون.