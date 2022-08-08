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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

كتب:

محمد ابو عمرة
10:20 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، من رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاتصال، عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي قامت بها مصر، خلال الأيام الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

دعم الرئيس الفلسطيني

وأشار الرئيس السيسي إلى أنّ مصر قامت بجهود ومساعٍ حثيثة ومركزة؛ لاحتواء الموقف الميداني، وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة، وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية، وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع؛ للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تحقيق السلام المنشود

وأكد الرئيس أنّ مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيًا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء، تمهيدًا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

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