السياحة: 120 ألف تأشيرة عمرة للمصريين هذا العام.. وبدء الرحلات في أكتوبر

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنه وفقا للمشاورات التي تمت مع اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، التي من بين أعضائها ممثلي وزارة الصحة والسكان، فإن أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام سيتراوح بين 100 إلى 120 ألف معتمر بزيادة تقدر بين 80 إلى 100%، عن أعداد تأشيرات العمرة التى تم تخصيصها العام الماضي، التي بلغت نحو 60 ألف تأشيرة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيجر تقسيم التأشيرات المخصصة لموسم العمرة الجديد، الذي ستبلغ مدته 6 أشهر بداية من أكتوبر المقبل، وحتى شهر مارس 2023، بشكل تصاعدي، لافتا إلى أن حصة التأشيرات المخصصة لشهر رمضان ستكون الأعلى.

منع تداول وبيع تأشيرات العمرة بين شركات السياحة

وأشار المصدر، إلى أنه سيجر تقسيم تأشيرات العمرة على شركات السياحة المنظمة للعمرة، لهذا العام بالتساوي بين الشركات، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة، التي من المنتظر أن يعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال الأيام المقبلة، ستضع عقوبات صارمة على شركات السياحة، التي تقوم بتداول أو بيع تأشيرات العمرة.

خطاب الضمان بـ100 ألف جنيه

وأكد المصدر، أنه جرى الاستقرار على أن تكون قيمة خطاب الضمان البنكى المطلوب من كل شركة سياحة منظمة للعمرة، تقديمه للسماح لها بتنظيم رحلات العمرة هو 100 ألف جنيه أسوة بالموسم الماضي، لافتا إلى أن تثبيت قيمة خطاب الضمان، جاء نظرا للظروف الاقتصادية، التي تمر بها شركات السياحة، جراء جائحة كورونا، التي لازال الشركات تعانى من تبعاتها السلبية حتى الآن.

وأكد المصدر، أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار تدرس حاليا ولمنع سفر المصريين للعمرة عبر كيانات غير شرعية أو بواسطة سماسرة، إمكانية أن يجر تنظيم تأشيرات العمرة التى يحصل عليها المواطنين مباشرة من الجانب السعودي أو ما تعرف بنظام الـ«b2c»، عبر البوابة المصرية للعمرة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عقدت اليوم، اجتماعا لمناقشة الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، وذلك تمهيدا لعرضها على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدراستها واعتمادها حال الموافقة عليها.